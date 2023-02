Asegura SETSUV dará guerra por el 20% de aumento salarial

A unas horas de que venza el plazo para el estallamiento a huelga, agremiados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) se dijeron listos para la lucha si el Rector no se abre a la negociación para atender su petición de aumento salarial de 20 por ciento.Durante un bloqueo intermitente sobre la Calle Real, a la altura de la Vicerrectoría, los trabajadores recordaron que las autoridades universitarias les ofrecen únicamente el 4 por ciento, lo cual es insuficiente para adquirir la canasta básica.Indicaron que ante esa cerrazón, los más de 3 mil 500 trabajadores están en pie de lucha y listos para hacer estallar la huelga este jueves a las 7 de la mañana.Agregaron que si bien el SETSUV quiere solución, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por lo que ellos consideran es justo, pues sólo quieren mejorar su situación laboral y familiar.Reconocieron que la institución no pasa por su mejor momento económico, pero también la situación de los trabajadores es complicada.Cabe recordar que el 27 del presente mes ese personal se manifestó también con un bloqueo intermitente en dicha vialidad, ya que la postura de la Rectoría fue desde el inicio ofrecer el 4 por ciento de aumento directo al salario, por lo que en las cinco regiones dónde tiene presencia la UV hubo movilizaciones.Trabajadores afiliados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) se manifestaron nuevamente este martes en el centro de Xalapa, para exigir que el aumento salarial sea de 20 por ciento, por lo que rechazan la propuesta de 4 por ciento de la UV.El secretario de Prensa y Programa del SETSUV, Antonio Becerril Andrade, advirtió que de no ser favorable la propuesta por parte de la Universidad Veracruzana (UV), la huelga estallará en las cinco regiones.Reiteró que aunque las autoridades universitarias se han mantenido abiertas al diálogo, aún no han dado la solución que demandan los trabajadores.“El Sindicato está abierto al diálogo y la Universidad ha estado hablando con nosotros. Es así que hemos tenido reuniones en el centro laboral. Ahí hemos tenido negociaciones pero no hemos llegado a un acuerdo”, señaló Becerril Andrade.Asimismo, afirmó que más tarde se presentarían en el Consejo General de Huelga para analizar la propuesta de la Universidad Veracruzana.Finalmente, expresó que las cinco regiones de Estado de Veracruz están preparadas para irse a huelga de no llegar a un acuerdo con la UV.Con información de Cristina Velásquez