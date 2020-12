Asegura SEV que habrá castigo por “aviadores” en COBAEV; sigue investigación

Continúa la investigación respecto a la contratación de más de 200 personas que devengaban un salario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) sin trabajar, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



El funcionario estatal recordó que estos “aviadores” fueron dados de baja de manera inmediata, ya que se trataba de 214 casos que significaban una pérdida de 100 millones de pesos anuales.



“Nosotros como los fuimos detectando, esas personas ya no están como tal en el sistema educativo que es lo más importante, no están cobrando, no están de aviadores”, dijo.



Sin embargo, dijo que el Órgano Interno de Control de la SEV continúa con la investigación, por lo que el caso aún continúa para deslindar las responsabilidades.



Escobar García dejó en claro que una vez que se cuente con todos los elementos, por medio de la Dirección Jurídica del COBAEV, se actuará de manera legal.



“Se hizo lo procedente, está el Órgano Interno de Control y se tiene que ver esta situación; nosotros estamos en ese sentido haciendo lo propio, el Director Jurídico de COBAEV hizo lo correspondiente legalmente hablando, se está revisando y después será a través de Fiscalía, tenemos un proceso”, apuntó.



Cabe recordar que fue en mayo de 2019 cuando se informó sobre 214 casos de personas en el COBAEV que cobraban sin trabajar, con salarios de 16 a 30 mil pesos, lo que generaba un desvío de 100 millones de pesos anuales a la institución, de acuerdo con la información de la autoridad educativa.