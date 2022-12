Aseguradora quiere aprovecharse de madre de joven que murió atropellado

Una vez más, familiares de Luis Ángel Linares Álvarez se manifestaron afuera de la aseguradora Quálitas de Coatzacoalcos, para exigir a la empresa que pague la indemnización por el caso del joven de Villa Allende que murió atropellado.Afuera de sus instalaciones en la colonia Paraíso, el abogado Francisco Reyna Beuló, reveló que Quálitas solo quiere pagar 300 mil pesos, cuando por ley deberían ser 5 mil días de salarios mínimos, es decir, poco más de 800 mil pesos.Con pancartas, la madre de Luis Ángel, de entonces 22 años, la señora Lucrecia Álvarez Domínguez, se presentó en el sitio junto con más familiares.El litigante insistió que a pesar de la exigencia que ya habían hecho, la empresa no ha respondido y señaló que es tan irresponsable en sus cláusulas del seguro que no cubre a su asegurada.“Un llamado de alerta a la ciudadanía porque esta empresa incumple los compromisos con sus asegurados, por ejemplo, a la persona que provocó el accidente por el cual falleció el hijo de la señora Lucrecia, le está corriendo el juicio. Es posible que la condenen a privación de libertad porque la empresa no se hace cargo”, aseveró.Insistió en que se están aprovechando de la señora Lucrecia porque es una persona que no sabe leer y escribir, y aunque saben que el dinero no hará que recuperen la vida del joven, sí es necesario puesto que Luis Ángel era el sustento de sus padres con su trabajo de panadero.