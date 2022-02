Aseguradoras no dejaron de pagar a usuarios durante la pandemia, afirman

El presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A. C. (AMASFAC), Alejandro Manuel Sobera Biotegui, declaró en conferencia de prensa que debido a la pandemia, las aseguradoras se han visto afectadas pues "es el siniestro más caro que ha habido en la historia".Informó que los seguros médicos y de vida han sido los más afectados y alcanzaron un costo total de 22 mil millones de pesos en el país hasta el momento, sin embargo, ninguna aseguradora ha quebrado."Estamos muy contentos de la respuesta de las aseguradores que han decidido cubrir a los afectados por COVID-19. Es el siniestro más caro que ha habido en la historia (...) Las aseguradoras que cubren principalmente vida y gastos médicos han sido las más afectadas ahora con el COVID-19; sin embargo, por la solvencia que tienen, ninguna ha estado en riesgo de quiebra", añadió.Además, comentó que se han estado haciendo regulaciones a las condiciones, pues en algunas situaciones el asegurado no está vacunado, lo que complica la cobertura de los gastos por enfermedad.Sobera Biotegui expuso además que de las 115 aseguradoras en el país, 96 están registradas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y éstas mismas ofrecieron un beneficio, el cual fue de otorgar hasta 50 mil pesos a familias de trabajadores públicos fallecidos al frente de Coronavirus, como lo es el personal de salud.Por su parte, Mónica Estrada Neiszer, presidenta del comité de comunicación y difusión de AMASFAC, manifestó que en principios de la pandemia, la mayoría de las aseguradoras no cubrían gasto por COVID pero con el apoyo del gobierno y organizaciones se modificaron las cláusulas inmediatamente."Ninguna aseguradora ha dejado de pagar, además muchas de ellas dentro de sus condiciones tenían excluido enfermedades de pandemia, sin embargo, con apoyo de las autoridades y de la comisión, se dieron autorizaciones en forma muy inmediata para que todas ellas cubrieran el COVID", afirmó.Por último, Estrada Neiszer comunicó que en el sector privado se tiene un aproximado de más de 500 mil pesos en atención médica, hospitalización y defunción. Sin embargo, aclaró que incluso ha habido casos de hasta 40 millones de pesos de gasto en una sola persona.