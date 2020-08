Aseguran que asistencia telefónica de médicos redujo muertes por COVID en Coatza

Las políticas públicas no han sido acertadas al abrir las posibilidades de salir a la calle en medio de una crisis por COVID-19 que aún no termina, advirtió el exdirector del IMSS y del Hospital Regional de Coatzacoalcos, Alfredo Phinder Villalón, actual integrante del grupo "Todos Unidos por Coatza".



El médico de profesión aseguró que haber pasado de semáforo rojo a naranja en un momento en el que las cifras de contagios y muertes no ceden, sólo dejará más casos confirmados.



Phinder Villalón es parte de la iniciativa de crear un Call Center para atender a personas con sospecha de tener COVID-19 y así enviarlos de manera oportuna a cuarentena o al hospital en caso de ser necesario.



Sobre esta labor, comentó que a la fecha se han atendido 600 llamadas no sólo de Coatzacoalcos, sino de personas de todo el Estado, otros puntos del país y hasta de Oklahoma, Estados Unidos.



"Comenzamos el 7 de julio con el Call Center y bajó el número de muertes del 24.9 por ciento al 21.9 pero las políticas públicas no han sido acertadas, han abierto la posibilidad de salir y permitir el regreso a clases, se tuvieron que esperar un poco más, si hubiera sido así desde que levantaron la Ley Seca y todo mundo salió y hubo contagiadero, las cosas serían diferentes".



“A raíz de que se echa a andar el Call Center, vi que a partir de esa fecha comienza a disminuir el número de muertes. Aquí hay algo importante, debemos seguir el número de contagios y muertes, cuando ambas ya bajaron a menos del 5 por cien mil habitantes, entonces se puede cambiar de cambiar los señalamientos, mientras no", dijo.



El galeno agregó que la línea CoatzaCovid cuenta ya con 60 médicos que ayudan a atender a todas las personas que se comunican con dudas y sospechas de tener el virus.



Llenan un cuestionario que fue hecho por alumnos del Tecnológico de Coatzacoalcos y tras dejar sus datos, uno de los médicos dentro del proyecto se contacta con la persona para orientarla.



"Actualmente, más de 60 médicos de todo el Estado y de fuera dan orientación médica. Hay de todo, personas que están preocupadas en que si les puede dar porque tienen tiendita, se alteran de nervios y les sirve escuchar a un médico y nos tomamos el tiempo para ayudarlos y sacarlos de dudas.Tomamos el paciente, vemos el cuestionario y le llamamos y volvemos a interrogar y las personas se sueltan y dicen qué dudas tienen. Algunos ya sólo es seguimiento", finalizó.