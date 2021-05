Aseguran que bajan los casos de maltrato animal en Teocelo

Tras concientizar sobre el buen trato a los animales, en Teocelo hay más aceptación de la esterilización y adopción, consideró Laura Beatriz Mora Pale, fundadora y coordinadora de Educación y Protección Animal de Teocelo (EPAT).



Entrevistada, la activista admitió que aún hay casos de maltrato y abandono animal, sin embargo, aseguró que hay una disminución de ambos casos, y prueba de ello es la erradicación de las vaquilladas que se realizaban.



“Hay gran conciencia de la esterilización y adopción, aunque sigue habiendo casos de maltrato y abandono, pero hay una disminución a comparación de hace 17 años que empezábamos. Las vaquilladas cuando empezamos existía este espectáculo y en Teocelo se ha erradicado, creo que eso va a pasar con las malas prácticas”, detalló.



Agregó que esta asociación no es un albergue, pues opinó que estos no son una solución ni una opción, no obstante, dijo que sí se hace rescate de un número reducido de animales, los cuales se rehabilitan para posteriormente darlos en adopción.



En este sentido, indicó que la gente si suele adoptar animales, en su mayoría gatos pues los perros es más difícil buscarles un hogar.



“A veces están mejor en la calle que en los albergues donde se acumulan cientos de animales que no están en buenas condiciones, no recibimos animales que las personas ya no pueden o no quieren tener, sin embargo, tenemos instalaciones donde podemos rehabilitar algunos animales que rescatamos y después los damos en adopción.



Solo hasta que se van en adopción podemos rescatar más, si hay adopciones sobre todo de gatos, en perros es más difícil, tenemos lugar para 5 porque tenemos las condiciones para atenderlos bien hasta que encontremos un hogar”, finalizó.