Aseguran que Coatzacoalcos lleva casi 7 meses sin secuestros

Desde hace aproximadamente 7 meses, aparentemente en Coatzacoalcos no ha habido secuestros, según lo publicado por la página oficial del Observatorio Ciudadano.En redes sociales, el Observatorio informó que son ya 218 días sin que este flagelo ocurra y detalló que el fin del contador de días sin secuestro es fomentar en la sociedad la cultura de la denuncia y que comprendan que denunciando contribuyen a generar información útil que posteriormente sirva para detener a los responsables del delito.Con esto también se espera que al capturar a los responsables, las cifras disminuyan pero además, invitan a la gente a que denuncie pues sin denuncia, la UECS no investiga nada al respecto.No obstante, durante ese periodo de tiempo, los delitos que se han incrementado en el puerto son el robo de autos, a negocios, además de la extorsión.Precisamente este martes, el propio secretario de Seguridad en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que la extorsión sigue permeando no sólo en la ciudad, sino en todo el Estado.En el 2020, el récord de más días sin secuestro en Coatzacoalcos fue de 138, mientras que en el 2019 fue de 90.