Aseguran que no habrá retrasos en entrega de Créditos a la Palabra en Coatepec

No habrá atrasos en la entrega de Créditos a la Palabra en el Distrito de Coatepec, así lo dio a conocer el delegado de Programas Federales, Adrián González Naveda.



Lo anterior, luego de que el banco Santander no pudiera programar las citas para la dispersión de los recursos del Programa de Apoyo Financiero a Empresas Familiares en la fecha que se tenía prevista, razón por la cual hubo una reprogramación y éste estará atendiendo a partir de este miércoles.



Al respecto, el funcionario federal aclaró que no se pudo iniciar con las citas en dicho banco el pasado 10 de mayo, debido a “algunos detalles en materia de coordinación” con la empresa bancaria.



“Hubo detalles que se tuvieron que solventar con el banco Santander para poder iniciar ya con la programación de las citas. Recordemos que el procedimiento para que los beneficiarios reciban el recurso es que nosotros nos comunicamos con ellos, le avisamos al ciudadano qué día y a qué hora lo esperan y en qué banco. Son dos, Banco Azteca y Santander”, refirió.



Por ello, aseguró que se concluirá la dispersión de los recursos equivalentes a 25 mil pesos el 20 de mayo, fecha prevista de entrega a mil 800 primeros beneficiarios.



“Con Santander se tuvieron que afinar algunos detalles pero a partir de mañana, 13, se empieza con las citas de Santander, la programación no se vio afectada, para el 20 ya atendimos a los mil 800 primeros beneficiarios de más de 4 mil que tenemos en la región. Se hizo una breve reprogramación”.



“Se tenía previsto iniciar en los dos bancos al mismo tiempo pero por algunos detalles en materia de coordinación con el banco, se pospuso una semana las citas de Santander pero con la reprogramación se va a culminar el día 20. El banco ha ofrecido, si es necesario, laborar sábado y domingo”, concluyó.