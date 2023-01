Asesina de Rectora exhibió tortura y Fiscalía desdeñó caso, critica Anilú

La diputada local priísta y presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Anilú Ingram Vallines, pidió a la “4T” dejar de culpar al pasado, hacer de lado la politiquería barata y ponerse a gobernar porque los veracruzanos quieren ver resultados.Aseveró que la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez inició el quinto año de mandato y hasta el momento, no ha asumido la responsabilidad de gobernar.“La gente los eligió para gobernar, qué tiene que suceder para que entiendan la necesidad de la gente y dejen de lado la politiquería barata que no sirve; qué tiene que pasar para que se pongan a solucionar los verdaderos problemas de los veracruzanos”, dijo.La legisladora externo lo anterior luego de condenar que la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazara la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de July “N, condenada por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid de Emiliano Zapata en el 2020.Lamentó que tanto la FGE como otras dependencias estatales se pasaran la recomendación de la CNDH “por el arco del triunfo”.Expresó que se trata de un caso indignante, doloroso y frustrante y que sin duda, hay muchos otros en Veracruz.“Que se asuma la responsabilidad y que se investigue; no se debe tapar el sol con un dedo ni mirar al otro lado de los problemas; queremos que los problemas se enfrenten y se resuelvan”.