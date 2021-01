Asesinan a 2 mujeres y 1 hombre en Acayucan, la madrugada de este sábado

Tres víctimas mortales dejó un ataque armado en el centro de la ciudad de Acayucan, al sur del Estado, en los primeros minutos de este sábado. Se trata de 2 mujeres y un hombre.



Este hecho violento ocurrió en la calle Hilario C. Salas, entre calle Barriovero y la avenida Guadalupe Victoria.



Ahí, frente a un lavado de autos, quedaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, a un costado de una motocicleta Italika color rojo.



Metros más adelante, sobre la avenida Guadalupe Victoria, entre avenida Juan de la Luz Enríquez y calle Moctezuma, frente al mercado “Presidente Miguel Alemán Valdés” en la zona de comida y del hotel Plaza, se localizó el cadáver de otra mujer, quien recibió varias estocadas de arma blanca.



Hasta el momento no se tienen datos de las víctimas mortales de este suceso, el primero en esta ciudad en los primeros 15 días de este año.



El área fue acordonada por elementos de la Policía Naval y por la Fuerza Civil, quienes montaron un operativo en el centro de la ciudad.



Los empleados y propietarios de los comercios de comida de 24 horas ubicado a unos metros donde ocurrió este triple homicidio, no cerraron y la actividad continuó como si nada hubiera pasado.