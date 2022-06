La tarde de este lunes, sujetos no identificados llegaron a un domicilio y asesinaron a balazos a una persona, sobre cuyo cadáver dejaron una cartulina con una leyenda que no han revelado las autoridades que acudieron al sitio.El fatal ataque fue perpetrado en una casa sobre la calle Lázaro Cárdenas esquina con Cuitláhuac, en la colonia Escudero, donde quedó sin vida un infortunado varón que aún no ha sido reconocido.El lugar se llenó de inmediato de elementos policiales de distintas corporaciones, quienes acordonaron el perímetro y otros más realizaron recorridos de búsqueda de los sospechosos, sin resultados hasta el momento.