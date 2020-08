Asesinan a balazos a productor piñero y hieren de gravedad a su hermano, en Isla

Un productor piñero murió y su hermano se reporta grave, luego que fueran atacados a balazos la mañana de este viernes a la altura del entronque que comunica a los municipios de Isla y Santiago Tuxtla.



De acuerdo a datos recabados con fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron cuando sujetos desconocidos interceptaron a los tripulantes de una camioneta Ford tipo Explorer, de color blanco, presuntamente con la intensión de privarlos de la libertad.



En la acción el conductor de la camioneta aceleró la unidad y fue cuando los criminales le dispararon, logrando herir a los dos tripulantes originarios de Los Tigres perteneciente al municipio de Juan Rodríguez Clara.



El conductor de la camioneta se dirigió a la base de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional del municipio antes citado, donde solicitó el auxilio de los elementos policíacos.



Los agentes federales se percataron que una persona del sexo masculino ya no tenía signos vitales y cuyo cuerpo quedó en el asiento del lado del copiloto.



Mientras tanto el conductor de la mencionada unidad, presentaba varios impactos de bala, por lo que se solicitó la asistencia de paramédicos, quienes lo trasladarían al hospital de Isla, pero más tarde fue canalizado a una clínica particular de Acayucan, donde se reporta su estado de salud como grave.



Más tarde al destacamento de la Policía Federal arribaron autoridades ministeriales, quienes dieron fe del cadáver y lo trasladaron al SEMEFO.



Se dio a conocer que la persona fallecida respondía al nombre de Abel Pérez Cruz, de 56 años de edad, mientras que su hermano dijo llamarse Félix Pérez Cruz, de 55 años, quienes eran productores de piña.



Es de mencionar que en un inicio se dijo que este caso tenía que ver con el registrado en la comunidad de Nueva Viloria donde un ex elemento de la Policía Estatal murió y otra persona más resultó herida, luego de un enfrentamiento a balazos entre civiles, sin embargo, más tarde se logró saber que eran dos hechos distintos.