Asesinan a estudiante para robarle su celular, en Veracruz Puerto

Este martes por la tarde, un joven de 16 años que se dirigía a su domicilio tras salir de clases fue asesinado a puñaladas en la colonia Reserva Tarimoya 4. Presuntamente se habría resistido a que le robaran su teléfono celular, por lo que el asaltante lo hirió en varias ocasiones.Este suceso sucedió en las calles 7, entre Medellín y Puerto de Veracruz de la mencionada colonia, donde el infortunado adolescente de nombre Joel fue emboscado por el hombre cuando volvía a su vivienda junto a sus compañeros.Testigos señalan el joven caminaba acompañado de dos amigos en las inmediaciones del COBAEV 62 del norte de la ciudad, cuando de pronto un sujeto armado con una navaja los tomó por sorpresa y les exigió que entregaran su dinero y celulares, pero el mencionado adolescente se opuso.Entonces el estudiante y el delincuente forcejearon, lamentablemente el agresor se impuso y lo hirió en dos ocasiones con un arma blanca a la altura del corazón para luego darse a la fuga, los otros dos jóvenes al verlo herido pidieron el apoyo de una ambulancia al 911.Paramédicos llegaron al lugar de los hechos sólo para corroborar que el estudiante ya no contaba con signos vitales, por lo cual policías estatales aseguraron la escena del crimen.Los elementos de seguridad aunque trataron de rastrear al responsable no lograron ubicarlo, mientras periciales realizó la investigación correspondiente.La comunidad estudiantil del bachillerato COBAEV plantel 62 Veracruz Norte, expresó en comunicado su indignación por el homicidio del que fue víctima Joel C. A., estudiante de 5to semestre en la institución.“Los estudiantes, maestros y padres de familia de esta institución condenamos estos hechos y nos pronunciamos contra el clima de violencia e inseguridad que prevalece en el Estado y que ha llevado a esta situación de descomposición social, que esta tarde cobró la vida de un joven humilde de tan sólo 16 años de edad, dedicado a sus estudios, destacado y noble. Quien en vida formó parte de la Banda de Guerra de nuestra institución”, escribieron en comunicado.“A las autoridades de procuración de justicia en el estado, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, les exigimos que hagan su trabajo, se realicen las investigaciones pertinentes para llegar a la verdad de los hechos, encuentren al o los culpables y apliquen todo el peso de la Ley. Asimismo, demandamos que se refuercen los mecanismos de seguridad pública para evitar que la vida de más gente inocente siga corriendo peligro”, exigieron.