Asesinan a joven motociclista en presunto asalto de Boca del Río

En la colonia Remes del municipio de Boca del Río, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado por disparos de arma de fuego en un aparente asalto. Al sitio se trasladaron elementos de la SSP, Navales, Municipales y de la Guardia Nacional, así como personal de la FGE.



El crimen se perpetró la madrugada de este martes en las calles Diego de Ordaz y callejón Lázaro Cárdenas de la citada colonia.



Los vecinos reportaron las detonaciones de arma de fuego al teléfono de emergencia del 911.



A ese punto se movilizaron los elementos de la Policía Naval, Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional.



La zona fue asegurada y se pidió la presencia de paramédicos, acudiendo el personal de Bomberos Conurbados de Boca del Río. Ellos confirmaron que el sujeto no presentaba ya signos vitales, por lo que dieron vista a las autoridades ministeriales.



Junto al cuerpo de la víctima estaba un casco de color negro y una motocicleta, de color rojo al parecer marca Bajaj.



El joven no llevaba consigo ni teléfono celular ni billetera o credenciales, por lo que no se descarta que pudo tratarse de un asalto y al resistir le dispararon los delincuentes.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron al punto para realizar las diligencias del caso, aseguramiento de los indicios y la unidad de dos ruedas.



Luego el cuerpo fue levantado y trasladado al Forense en Boca del Río para la autopsia de rigor, quedando por el momento en calidad de no identificado.



Los detectives dieron entrada a la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en contra de quien resulte responsable.