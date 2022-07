Asesinan a menor de 17 años, en Martínez de la Torre; tenía el tiro de gracia

El mediodía de este martes, un menor de edad fue asesinado dentro de una vivienda de la colonia Predio Vista Hermosa; hasta el momento no hay detenidos.Se informó que en la hora mencionada, vecinos de la calle Álvaro Obregón de la dicha colonia, vecinos reportaron a las autoridades de detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato acudieron elementos de seguridad pública estatal y municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima ésta ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó le presencia de elementos de la Fiscalía.Se dio a conocer que la víctima tenía aproximadamente 17 años y presentaba el tiro de gracia.Elementos ministeriales y de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias del caso para recabar indicios e integrarlos a la carpeta de investigación.El cuerpo fue levantado y trasladado al SEMEFO de Martínez de la Torre para la necropsia de Ley. Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya fue identificado.