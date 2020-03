Asesinan a mujer, presuntamente para robarle, en Mixtla de Altamirano

La Fiscalía de Distrito en Zongolica investiga la muerte de Rosa Atlahua Acahua, de 60 años de edad, que fue asesinada en el interior de su domicilio en Barrio Tercero, la madrugada de este lunes.



Su nieta, de identidad resguardada, fue maniatada de manos y pies por los victimarios pero además le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza.



De acuerdo con la Policía Municipal, la madrugada del pasado lunes, al filo de las 1:47 am, recibieron una llamada de auxilio de Barrio Tercero, reportando que una mujer estaba gravemente herida.



Los elementos de la policía preventiva llegaron a las 2:42 am al lugar y se entrevistaron con Vicente Soto Tlecuactle, quien informó que la víctima se llamó Rosa Atlahua Acahua, quien era su suegra y que se encontraba tirada en el piso entre la cocina y el cuarto dormitorio, ya sin vida.



De inmediato acudieron elementos de la Policía Ministerial, quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar las primeras investigaciones.



La única testigo de este asesinato fue una menor de 14 años, quien dijo a los investigadores que los responsables de este crimen fueron 2 hombres, uno alto y otro de estatura baja, que no eran del municipio.



Familiares de la hoy occisa informaron que el móvil del crimen fue, al parecer, el robo, ya que anteriormente le habían quitado una fuerte cantidad de dinero que doña Rosa guardaba en su casa, producto de la ayuda económica que recibía de sus hijos que radican en la zona norte.