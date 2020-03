Asesinan a septuagenaria la madrugada de este martes, en Mixtla de Altamirano

Un presunto feminicidio se cometió en este municipio luego de que una septuagenaria fuera asesinada durante la madrugada de este martes.



Los hechos ocurrieron en una vivienda de Barrio Tercero, propiedad de la señora Rosa A., en la cabecera municipal.



Se conoció que, durante la madrugada, desconocidos ingresaron a la vivienda de la mujer para robarle pero no contentos con ello, la asesinaron.



Se conoció que esta persona ya había sido asaltada en su domicilio el año pasado, pues es sabido por familiares y vecinos que tiene un hijo en Estados Unidos que le manda dinero, el cual la finada acostumbraba a cobrar y tenerlo en su casa.



En aquella ocasión, aunque le quitaron el dinero que tenía guardado, que se conoce fue una fuerte cantidad, la mujer resultó ilesa pero ahora no corrió con la misma suerte.



Las autoridades investigan si alguna persona conocida o cercana pudiera tener relación con esos hechos, pues al parecer la puerta de la vivienda no fue forzada.



A la casa acudieron primero policías municipales, quienes constataron que la mujer había sido asesinada, por lo que dieron aviso a la Fiscalía, cuyo personal y peritos acudieron para hacer el levantamiento del cuerpo de la infortunada.