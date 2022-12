Un trailero murió durante el intento de asalto que sufrió la mañana de este sábado, a la altura de Balastrera, municipio de Nogales, en la autopista tramo Ciudad Mendoza-Orizaba.Sujetos armados que viajaban en una camioneta dispararon para que el conductor de un tráiler con doble remolque cargado con maíz detuviera la unidad pero no lograron cometer el robo; sin embargo, las balas alcanzaron al operador.Al lugar llegaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales para brindarle apoyo al conductor, quien ya no tenía signos vitales.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional llegaron para implementar un operativo de búsqueda pero no lograron detener a los responsables.Personal de la Fiscalía Regional de Justicia tomó conocimiento e integró una Carpeta de investigación al respecto y en coordinación con peritos en Criminalística realizaron las diligencias necesarias.