Asesinan a un joven dentro de su vehículo, en Huatusco

Sujetos armados ejecutaron la tarde de este jueves a una persona cuando se encontraba dentro de su vehículo, color azul placas YKV-38-27 del estado de Veracruz. Los sicarios después de lograr su objetivo, huyeron con rumbo desconocido.



De acuerdo a informes recabados, esta persona se llamaba Juan Carlos, de 25 años de edad; quien vestía playera negra con una leyenda de la marca LEVIS, quien se encontraba estacionado sobre la avenida 5 entre calles 2 y 4 de esta ciudad de Huatusco, cuando varios sujetos armados llegaron, sacaron el arma y le pegaron un tiro en la cabeza.



Ante tal situación, personas que vieron la acción, pidieron el auxilio de la Cruz Roja y de la Policía Municipal, quienes llegaron los paramédicos, pero ya no pudieron hacer nada, luego que esta persona ya no presentaba signos vitales.



De inmediato el área fue resguardada con la cadena de custodia, para después esperar a personal de la Fiscalía y realizar su trabajo de campo y solicitar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la SEMEFO para la necropsia de rigor.



De acuerdo a datos recopilados, se presume que esta persona es familiar del comandante Sergio Céspedes, que hasta el momento tal versión no ha sido confirmada.