Asesinan de un disparo a carpintero al interior de su taller, en Veracruz puerto

Un carpintero de 50 años de edad fue asesinado de un disparo en el estómago, al interior de su taller en calle de la colonia El Coyol, en el puerto de Veracruz, movilizándose personal de la Cruz Roja, Policías Navales, Municipales y elementos de la FGE. La víctima estaba laborando cuando fue sorprendida por un desconocido. El móvil del crimen no ha quedado claro, pero se presume que todo se trató de un asalto.



Esto se dio la tarde del miércoles en la calle Ávila Camacho, entre Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, de la colonia El Coyol. Al interior de un taller de carpintería estaba el señor Víctor Manuel G.G., de 50 años de edad, quien tenía un disparo de arma de fuego en el estómago y había sangre en el suelo.



El hijo del carpintero, identificado como Dilán “N” tras haber regresado de unos encargos personales encontró a su padre tirado en un charco de sangre, pidiendo auxilio con los vecinos.



Ellos reportaron al teléfono de emergencia del 911 para pedir la presencia de los policías y paramédicos.



Al punto se aproximaron los elementos de la Policía Naval y Policía Municipal para tomar conocimiento y pedir la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja. Ellos indicaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y era necesario reportar a la autoridad ministerial.



Los Agente de la Policía Ministerial y Servicios Periciales acudieron a ese punto para proceder con las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Forense.



Los detectives indicaron que no han establecido el móvil del crimen, pero todo indicaría que fue un asalto lo sucedido al interior de la carpintería.