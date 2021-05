Asesinato de exprecandidato morenista sería crimen político: Gobernador

Al reiterar que no permitirán que en Misantla se siga “enrareciendo” el clima electoral, el gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez reveló que el asesinato del exprecandidato morenista por la Alcaldía de aquel municipio, José Alfredo Gaspar Gutiérrez, habría sido un crimen político.El cadáver de Gaspar Gutiérrez, quien desapareció apenas el pasado jueves, se localizó este domingo justo a la entrada del basurero de Martínez de la Torre. De acuerdo con reportes, lo habrían asesinado a golpes."Hay dos líneas de investigación y sí, en efecto, una tiene que ver con la cuestión política, digo seriamente porque hay que agarrar el toro de frente y detenerlo, no vamos a permitir la violencia política en el Estado de Veracruz", expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Al decir que lamenta el asesinato de esta persona, apuntó que le pidió a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que se investigue a fondo su muerte."No vamos a permitir que en Misantla se descomponga el tema electoral, vamos a estar sin miramientos de partidos, de colores partidistas tras los responsables", agregó al tiempo que apuntó que quienes estén pensando que pueden incurrir en estos delitos, lo van a entender "con la Ley".En este sentido, dijo que hay otra línea de investigación, de la que no dio mayores detalles pero reiteró que pidió que se investigue a fondo.