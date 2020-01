Asesinato del periodista Moisés Sánchez, 5 años de impunidad

Continúa en la impunidad el homicidio del periodista y director del diario La Unión de Medellín de Bravo, Moisés Sánchez Cerezo, recriminó su hijo, Jorge Sánchez, al protestar afuera de Palacio de Gobierno, este jueves.



Y es que ya se cumplieron 5 años del crimen ocurrido el 2 de enero de 2015, por el cual no existe justicia, ya que incluso uno de los sospechosos continúa libre y de paseo “en los cafés” de Córdoba y Medellín.



Cabe señalar que por este caso fue detenido el expolicía y autor material del homicidio, Clemente Noé “N”, quien en declaraciones ante la autoridad confesó que recibió presuntas órdenes de Martín López Meneses, chofer y escolta del entonces alcalde panista de Medellín, Omar Cruz Reyes.



López Meneses, aunque fue detenido, salió libre en noviembre de 2015 al obtener un amparo.



Por su parte, el exalcalde Omar Cruz, señalado como autor intelectual en numerosas ocasiones por quien fuera titular de la Fiscalía de Veracruz en aquellas fechas, Luis Ángel Bravo Contreras, fue desaforado en marzo de ese año, pero se dio a la fuga. Hasta la fecha, tras ganar y perder un amparo, continúa la orden de aprehensión en su contra.



En marzo de 2018, dos ex policías municipales, Luigui Heriberto “N” y José Francisco “N”, fueron sentenciados a 25 años de prisión por el asesinato. Además, se les impuso pagar 332 mil 250 pesos por reparación del daño.



4T mantiene impune a exalcalde



Sobre los acusados, Jorge Sánchez aseguró que el exalcalde camina con plena libertad por el municipio pese a la orden de aprehensión en su contra.



Además, advirtió de la falta de contundencia en las declaraciones de Clemente Noé “N”, al no aportar la identidad completa de los presuntos responsables y limitarse a proporcionar simplemente apodos en testimonios ante la autoridad.



“Hay cinco retratos hablados del ‘Moi’, del ‘Harry’, lo que tienen son puros apodos y no tienen bien identificados a estas personas, porque según el testimonio de Clemente es que había conocido a estas personas y las ubicaba por apodos”, dijo.



Además, criticó que Clemente Noé "N" no ha recibido una sentencia condenatoria, aún cuando confesó el crimen.



"Él sigue detenido, todavía no tiene sentencia condenatoria. Hay una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Medellín, que es cuñado de la actual Síndica y se le ve en los cafés de Córdoba y Medellín”.



“Él se mueve plenamente en el Estado aunque no vive aquí y no se le ha detenido, no sabemos qué complicidades hay para que tanto desde el Gobierno de Duarte, con los Yunes y ahora la Cuarta Transformación, siga gozando de total impunidad”, dijo.



Jorge Sánchez criticó que tras el homicidio, la Fiscalía sólo consiguiera sentencias contra dos expolicías, aunque ambos promovieron un amparo en contra de dicha resolución.



Por lo anterior, demandó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez el cumplir con su promesa de "estar como cuchillito de palo" ante la Fiscalía para la solución del crimen de su padre.



“Estamos a la espera, vamos a ver si vino el Gobernador, a ver si vino a trabajar o sigue trabajando para ver qué resultados tiene. El año pasado dijo que iba a estar como cuchillito de palo con el fiscal (entonces Jorge Winckler) recordándole el caso, ya Winckler se fue, hay una nueva encargada y venimos a ver si es cierto que sigue recordándole a la Fiscalía”, finalizó.