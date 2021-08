Asesinatos de periodistas no quedan impunes en Veracruz: Cisneros

Los asesinatos de periodistas no quedan impunes en esta administración y tampoco se fabrican culpables, a diferencia de otros gobiernos, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien reiteró que el homicidio del reportero Jacinto Romero Flores será esclarecido y se dará con los responsables.



En entrevista realizada en el municipio de Córdoba este martes, el encargado de la gobernabilidad en la entidad puntualizó que en los tres casos donde han perdido la vida periodistas en la administración de Cuitláhuac García, se ha actuado y hay detenidos, así como órdenes de aprehensión.



En este sentido, dejó en claro que en Veracruz no se permitirán agresiones o ataques contra ningún ciudadano, así como tampoco en contra de los representantes de los medios, por lo que se procederá con todo el peso de la ley.



“El Veracruz de hoy no permite impunidad y aquí es un lugar para no venir a delinquir, ese es el mensaje, nosotros a diferencia de otros gobiernos y eso hay que decirlo, los tres lamentables homicidios que han sucedido en este gobierno, en todos hay detenidos u órdenes de aprehensión y en este caso también vamos actuar, no vamos a permitir contra nadie, pero menos contra un comunicador existan agresiones”, afirmó.



Consideró que, para garantizar la seguridad de los periodistas, así como de la ciudadanía en general, se debe erradicar la impunidad por lo que en los casos que se han presentado, se actúa con apego a la ley y no se fabrican culpables.



“Como garantizarla, que no haya impunidad, vamos a detener como hemos detenido en otros caos, en uno de los casos Celestino que lamentablemente fue asesinado en la región cercana a Xalapa, participó presuntamente una autoridad municipal, hay orden de aprehensión y hay detenidos en ese caso. Aquí no se fabrican culpables, vamos a detener a los que sean responsables”, reiteró.



Y es que la semana pasada el periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado por personas armadas que le dispararon mientras circulaba sobre en la unidad habitacional Potrerito, del municipio de Ixtaczoquitlán.