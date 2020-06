Asesor de Regidor de Poza Rica se contagió de COVID-19

El regidor comisionado en Salud del Ayuntamiento de Poza Rica, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, informó que su asesor particular dio positivo a COVID-19, detallando que laboraba en atención ciudadana desde la oficina del edil.



En entrevista vía telefónica, dijo que en Poza Rica no debe bajar la guardia contra el coronavirus, toda vez que se cuenta con 574 casos confirmados, 56 casos sospechosos y 106 defunciones.



En su caso, dijo que se encuentra en observación dado el acercamiento que tiene con su asesor particular, por ello lamentó los fallecimientos del director de Proyectos y Planeación, Hermilo Martínez, así como del oficial Mayor, Plácido Alvarado, además de un empresario reconocido en la ciudad por ser impulsor de fuentes de empleo y propietario de hoteles, negocios deportivos, zapaterías y ropa.



El edil dijo que sería lamentable que siga autorizándose la apertura a negocios si no cumplen con las medidas de higiene.



Pide a la ciudadanía no relajar las medidas de salud para evitar el contagio, tanto el uso de cubrebocas como las acciones de higiene; así también los responsables de negocios que cumplan con las normas, con materiales debidamente certificados.