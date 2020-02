Asesora CEDH a padres de familia ante periodo de preinscripciones del nivel básico

A unos días de que culmine el periodo de preinscripciones del nivel básico, la delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está brindando asesorías a padres de familia en torno al tema.



Manuel Antonio Sánchez Hernández, titular de la dependencia exhortó a los padres a acercarse si requieren alguna asesoría tras indicar que muchas quejas se dan ante medios de comunicación, pero no llegan a la delegación y así no pueden intervenir.



Agregó que la CEDH registra más solicitudes de intervención al finalizar el ciclo escolar, pues es cuando la sociedad de padres de familia no quiere entregar documentos porque existen adeudos de inscripción.



En cuanto a los conflictos por fraudes o desvío de recursos en las escuelas indicó que también brindan asesorías, pero muchos ciudadanos desconocen los procedimientos.



Cabe recordar que las instalaciones de la delegación se ubican en la avenida 9, entre calles 4 y 6 de esta ciudad.