Asesorarán a personal médico para exigir material de protección por la vía legal

Ante la crisis de insumos de protección personal que se vive en la red hospitalaria de Veracruz para enfrentar la pandemia del Coronavirus y que en los próximos días se habrá de agudizar, el Foro Liberal de Abogados ofrece a médicos y enfermeras asesoría jurídica gratuita para que exijan sus derechos mediante amparos.



Roberto Rodríguez Cruz, presidente del referido Foro, añadió que también todo aquel ciudadano al que se le haya negado y se le niegue la prueba para detectar el COVID-19 puede acercarse para que se le apoye jurídicamente en la presentación de un recurso de amparo.



“Hemos visto en las redes sociales que a pesar de la inconformidad y las protestas de médicos y enfermeras no les hacen caso y que ciudadanos denuncian que no quisieron hacerles las pruebas de detección. Es el momento de respaldarlos para que exijan sus derechos por la vía legal; los servicios que ofrece el Foro Liberal de Abogados serán gratuitos”.



Lo amparos se promoverán por incumplimiento de un deber legal y por omisión en contra de las autoridades del Sector Salud federal y estatal por no adquirir y distribuir insumos de protección personal para el personal médico y de enfermería de los hospitales de Veracruz adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Salud estatal.



Así como por negativa y negligencia para hacer las pruebas de detección a todos los ciudadanos que lo han solicitado.



Recordó que en días pasados personal médico y de enfermería de diversos hospitales del IMSS de Veracruz se han manifestado ante la falta de insumos de protección personal.



Aseveró que al entrar a la Fase 3 de la pandemia, los contagios habrán de incrementarse exponencialmente, por lo que es indispensable garantizar a médicos y enfermeras protección personal para que estén en condiciones óptimas de atender a todos los enfermos que podrían saturar los hospitales de Veracruz.



Manifestó que los médicos, enfermeras y ciudadanos que deseen interponer un Juicio de Amparo en demanda de sus derechos, puede contactarse a través de la página de Facebook del Foro Liberal de Abogados de Veracruz.



También podrán comunicarse al teléfono móvil 2282964876 con Alicia Itzel Díaz López, quien es la encargada de coordinar todas las solicitudes que se presenten.



“El interés del Foro es ofrecer a toda la comunidad médica de Veracruz la vía legal para que puedan exigir sus derechos constitucionales y así obligara a las autoridades del Sector Salud para que los doten de los insumos de protección personal, y además, que haya una atención adecuada a los enfermos de Coronavirus”.