ASF denunció a asociación cultural de Veracruz por presuntas anomalías

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia por irregularidades detectadas en el gasto de la Secretaría de Cultura en 2018.



El informe individualizado señalaba irregularidades en el financiamiento de la asociación civil “Veracruz por el Arte” por 3 millones de pesos.



Sin embargo, la presidenta de la AC, Aracely Friscione Carrascosa, aseveró que las observaciones fueron solventadas, es decir, que la denuncia ya no abarca las observaciones hechas a la asociación.



“La Auditoría que realizaron fueron 5 o 6, quedó todo absolutamente solventado; no hubo ya ninguna irregularidad que consistía en un espacio que finalmente que cambiamos un taller por otro espacio”, explicó.



De acuerdo con el Pliego de Observaciones, la ASF señaló la realización del proyecto 528 "Valorarte", refiriendo que las autoridades municipales informaron que no se contaba con evidencia de su realización en las colonias Moctezuma, Lomas Verdes y Santa Rosa de ese municipio.



No obstante, Friscione Carrascosa aclaró que se pudo comprobar que el evento se llevó a cabo en otra sede.



Cabe señalar que en dicha auditoría se verificó el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en la partida 48101 "Donativos a instituciones sin fines de lucro".



Se concluyó que la Secretaría de Cultura no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, como el control en el otorgamiento, aplicación, supervisión y comprobación de los recursos que motivaron diversas irregularidades por 167 millones 111.7 miles de pesos.



Lo anterior en la ejecución de 54 proyectos apoyados con un monto total de 197 millones 081 mil pesos para asociaciones de distintas partes del país.



La ASF denunció que en algunos casos se detectaron eventos culturales no realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; un proyecto cultural del ejercicio de 2017 pagado con recursos del ejercicio 2018, entre otras anomalías.