ASF separa al auditor responsable de la "pifia" en el cálculo del NAIM

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (MC), informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) separó del cargo al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, por la investigación que se está realizando de la fiscalización de la sobre estimación de la no construcción del Aeropuerto de Texcoco.



Al finalizar la comparecencia de los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación ante la Comisión de Vigilancia, el presidente de este órgano dijo que no cierran las mesas de trabajo y el próximo encuentro será precisamente con Caso Raphael.



Dijo que el hecho de que esté separado del cargo no lo excusa de participar en una próxima mesa de revisión.



“No cerramos esta mesa, seguimos trabajando, la próxima mesa que tendremos será con el Auditor de Desempeño, hoy separado del cargo por la investigación pero que no lo excusa de poder estar en una mesa de trabajo porque sí queremos confrontar la metodología con la que se realizó. Entonces, la próxima encomienda sería estar exclusivamente en este trabajo y posteriormente estaríamos agendando, como siempre lo hemos hecho, después de la presentación de cualquier informe, particular y Ejecutivo, de la Cuenta Pública, la revisión de los informes generales”, dijo Mario Alberto Rodríguez.



Su lugar fue ocupado esta tarde por Tizoc Villalobos Ruiz, director general de la Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios.