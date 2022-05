Así es la política, dice Ahued sobre reclamo de supuesta empleada de su empresa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, negó que la supuesta empleada de las tiendas "Casa Ahued" trabaje o haya trabajado allí, acusando que se trató de un tema político, donde hay personas que se prestan a realizar actos de ese tipo para "reventar" un evento como el de este jueves."No tengo el gusto de que haya trabajado ahí, hay cosas que con gusto atiendo pero lo que sí queda claro es que no hay registro de que haya trabajado, es lamentable que hagan este tipo de cosas para manchar imágenes y decir cosas. Sabemos que así es la política y hay gente que se presta a esto", manifestó.En la entrevista previa al evento de Bodas Colectivas 2022, en el patio central del Palacio Municipal, rechazó una vez más la afirmación de la presunta trabajadora de que las tiendas abren a las 7:30 horas, cuando en realidad es a las 9:00 horas y que las jornadas laborales llegan a ser de 17 horas."Hay evidencia de que se abre a las 9:00 horas, de que el personal trabaja 7 horas, que tiene el turno para ir a comer, que son dos turnos, que no trabajan 17 horas, ya ni que fuera el Ayuntamiento de Xalapa que trabajamos 18 o 19 horas. Aquí sí trabajo 17 y hasta 20 horas", aseveró el munícipe.Afirmó que prefiere no darle importancia a este intercambio de palabras que ocurrió la tarde de este jueves en la Sala de Cabildo y apuntó que su conciencia está tranquila."Hay gente que tira la piedra y guarda la mano, allá cada quien con su conciencia y su perversidad. Yo atenderé siempre y cualquier compañero o compañera de trabajo que tenga alguna duda será atendida pero eso de que vengan a mentir que trabajan desde la mañana, que trabajan 17 horas y curiosamente que ni den el nombre me parece un exceso", cuestionó.Además, Ricardo Ahued criticó que sea la segunda vez que, según él, "revientan" un evento organizado por la regidora Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, titular de la Comisión Edilicia de Atención a las Personas con Discapacidad."Reventar un evento a la regidora Zabdy, ya van dos veces, cada vez que hace un evento vienen y se lo revientan y empiezan a criticar todo (...) Por mi cuenta nadie va a comercializar con la vida de los demás, ni nos vamos a prestar a ser rehenes, de que se piense que vamos a ceder", dejó en claro.Finalmente, externó que las acciones que desarrolla su administración en favor de las personas con discapacidad no son para entregárselas a asociaciones o comisiones, sino a las personas que tienen esta condición.