Asigna SEV 290 plazas docentes de educación básica para el Estado

La Secretaría de Educación de Veracruz realizó la asignación de 290 plazas en Educación Básica, correspondiente al Ciclo Escolar 2019-2020 dentro del sistema federal.



La directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Veracruz, Lilian Cuevas Franco, explicó que son 81 plazas para educación preescolar, 186 para primaria y para Telesecundaria, 23 plazas.



"Se van a distintos puntos del Estado. Ha habido rechazo, nos dicen que no les convencen y mejor renuncian pero han sido los menos", afirmó.



Citó, de ejemplo, que en cada asignación de 300 vacantes, uno o tres casos se niegan a desplazarse a los centros educativos.



"Los motivos porque lo rechazan es porque no les conviene, porque les queda muy lejos, en la zona faltan servicios como agua y luz", refirió.



Agregó que problemas de inseguridad y violencia en las congregaciones no han obligado a los nuevos docentes a rechazar la vacante, que en muchos casos, los trabajadores pueden aspirar a un sueldo quincenal de 4 mil pesos, el básico.



"Las zonas donde han rechazado son de diferentes lugares, algunos de Tamiahua, otros de Huayacocotla, algunos del norte, otros del sur, en zonas rurales, básicamente", concluyó.