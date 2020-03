Asilamiento por coronavirus causa abaratamiento de productos del mar, en Coatza

La contingencia del COVID-19 ha provocado abaratamiento de los productos del mar, precisó Esteban Quintana de la Cruz, presidente de la cooperativa Miguel Alemán.



Y es que aunque ahora hay suficiente pesca, pues la temporada es la óptima para las actividades del mar, no hay demanda por parte de la población que permanece encerrada por recomendación de las autoridades.



Reveló que lo que más pescan ahora es el gallego y el peto pero debido a que no hay venta, han tenido que bajar considerablemente su precio para que no se les quede el producto.



"El gallego lo vendíamos en 30 o 40 el kilo. Ahora lo daremos en 25; el peto lo dábamos en 100 y ahora tendremos que ofertarlo en 75", sostuvo.



Detalló que para los pescadores la Semana Santa era su "Navidad" y por eso hizo un llamado para que la gente no tenga temor a comprarlo y consumirlo.



"Nos ha ido igual que a toda la ciudadanía, porque la gente está encerrada y aunque haya producto no podemos negociarlo como debe ser. Nos afecta porque si se encierran, nadie sale a comprar”, comentó.



"Ha repuntado la captura, ha habido buena pesca pero no tenemos venta por el cierre de los mercados", afirmó.