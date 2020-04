Asilo de ancianos COGRA, en Veracruz Puerto, a su máxima capacidad

La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha ocasionado que familias y hospitales soliciten albergar a adultos mayores en el asilo Comedores Gratuitos "COGRA", en el puerto de Veracruz. Sin embargo, se ha negado el ingreso por las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades, señaló la directora, Teresa Infanzón.



Recordó que los abuelitos son del grupo de la población más vulnerable y desde que se alertó por el coronavirus, el mismo asilo implementó medidas de aislamiento para reducir riesgo de contagio.



"No puedo exponer a los de adentro por uno o por dos; además, ya no tenemos camas, eso le dije a la trabajadora social. Que no (recibiremos a más) porque hace como dos semanas me hablaron para aceptar una y después otra", dijo.



A decir de la directora del asilo COGRA, el mismo Hospital Regional de Veracruz solicitó el albergue de dos adultos mayores en abandono, dicha petición se rechazó ante el riesgo externo.



En el asilo se encuentran 70 abuelitos y ya está a su máxima capacidad.



"Del Hospital General y otra persona particular, dos del Hospital que estaban en abandono. Y aparte de eso, vienen del Hospital y en este momento no podemos recibir a más".



Las medidas sanitarias que han tomado son tanto para el personal como para los adultos mayores, por lo cual se cancelaron las visitas de familiares.



"Todo el que llega a la recepción se tiene que lavar las manos, tenemos gel y los empleados se tienen que limpiar los zapatos, cambiarse e ingresar a laborar. A los abuelitos no se les permite salir y desgraciadamente tampoco se permite el ingreso de gente de fuera", concluyó.