Asociación alerta por pobreza alimentaria causada por pandemia, en Córdoba 

La pobreza alimentaria ha ido en aumento en los últimos meses derivado de la pandemia, se prevé un panorama más complicado pues cientos de personas se han quedado sin empleo y no tienen ingresos señaló Alejandro Lara Villegas, presidente de la Asociación Alianza Local por Veracruz.



El problema se presenta más en la zona de los barreales y reserva territorial, donde han iniciado un programa de apoyo de despensas y leche cuyo costo es subsidiado.



El entrevistado mencionó que empezaron con 300 despensas regaladas pero para poder alcanzar una meta de mil beneficiados de manera quincenal. Tuvieron que asignar un costo de recuperación para poder seguir ayudando a quiénes más necesitan.



Reveló que la situación económica del próximo año se vislumbra más complicada pues no habrá una recuperación por parte de empresarios quienes también han sido afectados por esta pandemia y al no haber circulante el daño viene en cascada.



Reiteró que es la situación de los alimentos lo que más afecta a quienes menos tienen pues se han ido encareciendo los productos de la canasta básica desde marzo pasado que inició la contingencia por el coronavirus.