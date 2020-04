Asociación de Escuelas Particulares advierte que no es viable condonar colegiaturas

Por el momento, no es viable la condonación de las colegiaturas a alumnos que reciben educación en las escuelas particulares existentes en la entidad pero se analiza la posibilidad de reducir en un porcentaje determinado o prorrogar los plazos para cubrirlos.



Esto lo aseguró Antonio Alarcón Camarillo, delegado estatal de la Asociación Estatal de Instituciones Educativas Particulares (AEIEP), quien dijo que esta decisión se deriva porque los propietarios de estos planteles escolares tienen que cubrir los servicios públicos, como energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet, entre otros, así como el pago de los salarios del personal docente, administrativo y de intendencia.



“De inicio no lo considero viable. Sin embargo, vamos a estar a la expectativa de cómo se sale de esta contingencia sanitaria, porque básicamente es eso. No es lo mismo que digamos que ya tengamos que regresar el 2 de mayo, a que se nos diga que serán otras dos semanas más o cuatro semanas más”, añadió.



Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que con algunos padres de familia se llegue a convenios para ver de qué manera se cubren las colegiaturas, si no a un 100% si se podrían condonar ciertos porcentajes o que se pueda prorrogar el plazo para pagarlas.



Recordó que en días pasados, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el sentido de convenir con los padres de familia -como generalmente se está haciendo pero no de una forma regular-, por el confinamiento de las familias en sus hogares y se tiene conocimiento que gran parte de ellas tienen prioridades como la salud y el alimento, entre otras y están dejando de pagar las colegiaturas.



Confió en que la emergencia sanitaria no dure tanto tiempo y se puedan reactivar y regularizar los servicios educativos; mientras eso sucede, se está solicitando, tanto al Gobierno Federal como al Estatal, que se pueda apoyar a estas instituciones con el pago de impuestos y otras contribuciones que se tienen que cubrir.



“Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha recibido un comunicado donde el pago de cuotas, siempre y cuando se comunique uno directamente con la institución, se puedan hacer posteriormente, así como los pagos de los impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), que es de lo que no hemos podido entablar comunicación, está cerrada totalmente la comunicación con ellos y vamos a tratar de seguir informando a los directores y propietarios de escuelas particulares para que puedan salir delante de esta emergencia sanitaria”, añadió.



Expresó que las 180 escuelas de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior y posgrados, afiliadas a esta asociación, en donde se atienden a unos 400 mil alumnos, son las que están afectadas por esta situación sin distinción de algún nivel específico, en el caso del cobro de colegiaturas.



Sin embargo, consideró por último que las de educación básica –preescolar, primaria y secundaria– son las que resienten más esta situación porque de alguna manera se tendrán que ajustar a lo que indique la autoridad educativa. En cambio, en los otros niveles, sobre todo en el superior, se puede entablar otro tipo de negociación con los padres de familia para establecer convenios para pagar las colegiaturas.