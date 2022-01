Asociación de Industriales de Veracruz reprueba incendio provocado en Ixhuatlán del Café

La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), reprobó los hechos ocurridos la noche del pasado lunes en el municipio de Ixhuatlán del Café, en dónde personas desconocidas prendieron fuego a las oficinas de la empresa Agroindustrias de México, S. A. de C. V. (AMSA División Café) por lo que exigieron al Gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y proceda en contra de los responsables de estos actos vandálicos.En un escrito dirigido al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos; a la fiscal Verónica Hernández Giadáns y a los secretarios de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa), Enrique Nachón García y Evaristo Ovando Ramírez, respectivamente, el organismo empresarial demandó la necesidad de que regrese la calma y la tranquilidad a esta zona y se detenga a “quienes están detrás de esta escalada de violencia”.Urgieron a las autoridades correspondientes acabar con esta situación “que no contribuye al desarrollo económico que tanto requiere Veracruz” e hicieron “un enérgico llamado a las instancias correspondientes para que se investigue y se proceda en contra de los responsables de estos actos vandálicos”.En el documento, la AIEVAC señala que con anterioridad AMSA División Café había externado su preocupación por el clima de inseguridad y anarquía en la región, situación que derivó en el cierre temporal de sus oficinas por seguridad de sus empleados.Desde el pasado viernes productores del aromático grano bloquearon la carretera estatal que comunica a Ixhuatlán del Café a Tepatlaxco, exigiendo el pago de precio justos a más de 4 mil cafetaleros libres de la zona, los cuales denunciaron que han sido castigados al pagarles cinco pesos menos de los establecidos para la zona, esto es de 17.50 pesos se les cubre solo 12.50.Está situación originó el establecimiento de una mesa de negociaciones en la que participaron funcionarios del gobierno estatal y productores afectados el domingo por la tarde noche, sin llegar a ningún acuerdo.La respuesta dada por la comercializadora ocasionó molestia entre los productores que decidieron mantener el bloque por tiempo indefinido.Sin embargo, al parecer personas ajenas al movimiento el lunes por la noche arrojaron bombas molotov incendiando totalmente las oficinas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar.