Asociación de Orizaba piden donar y no desperdiciar productos perecederos

Debido a que por la pandemia se ha incrementado hasta en 60 por ciento la solicitud de ayuda por parte de familias a la asociación Sendero de Vida NAMAC, ésta hizo un llamado a las empresas para que no dejen que se echen a perder los productos que no han podido sacar.



Pidió que los entreguen en donación y así ayuden a la población que está pasando por una etapa difícil y ellos también puedan deducir impuestos.



Apolinar Gálvez Garduño, apoderado legal de la asociación, indicó que las peticiones de ayuda por parte de la población han aumentado hasta en 60 por ciento; sin embargo, gracias a que a finales de año se nombró a representantes por municipios, esto les ha permitido trabajar a unos en la gestión de donaciones y a otros repartiendo los productos que obtienen.



Mencionó que a la fecha han apoyado a alrededor de 3 mil personas desde la zona de Acultzingo a la de Atoyac, haciendo entregas de 2 kilos de pollo, pescado y productos básicos.



Comentó que en la zona de Atoyac el encargado es Flavio Moreno, quien ha hecho llegar esos apoyos a cerca de 400 personas; en Acultzingo está el arquitecto Hugo León, quien ha entregado productos a cerca de 300 familias, en Orizaba se ha ayudado a unas mil 150.



Además de ello, indicó, también han entregado sillas de rueda que están fabricando ellos mismos y otras que están reparando, todo de manera totalmente gratuita.



Gálvez Garduño exhortó a las empresas a que no dejen que se eche a perder o caduque su producto, sino que les llamen y se los donen y así puedan también deducir sus impuestos.



Comentó que los interesados se pueden comunicar al 272 132 90 97 y así se pueda hacer llegar a la gente que más lo necesita.