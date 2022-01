Asociación de padres sale en defensa de directivos de Secundaria General 5 de Xalapa

La Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General Número 5 "Manuel R. Gutiérrez" de Xalapa defendió la postura del director, José Luis Barrientos, sobre los protocolos a seguir en caso de sospecha o confirmación de contagio de COVID-19.En un comunicado refutaron los dichos de la profesora Lorena Murrieta Suárez, quien en un video difundido en redes sociales acusó que pese a tener síntomas de la enfermedad debía acudir este martes a dar clases por indicaciones de la Dirección del plantel.En ese sentido, expusieron que no es una obligación para los docentes acudir a la institución ubicada en la calle Mariano Matamoros S/N, colonia 2 de Abril, de Xalapa y donde estudian aproximadamente 850 alumnos en el turno matutino y 750 en el vespertino, distribuidos en seis grupos de cada año escolar."El día de hoy 25 del presente, hablamos con el Director y la Subdirectora. Nos informaron que la maestra presentó el documento para recibir su vacuna el día miércoles 19, no se le aplicó por presentar síntomas gripales. El jueves 19 (20) no tiene clases y el día viernes 20 (21) en comunicación con la subdirectora se le pide acudir al ISSSTE y hacerse la prueba", se expone en el documento.Los integrantes de la APF apuntaron que en la reunión con directivos se les informó que se está actuando de acuerdo con los lineamientos internos y establecidos por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)."Los docentes conocen los protocolos que se deben seguir, principalmente en casa antes de acudir a la escuela. Todo docente que manifiesta síntomas no debe presentarse a su centro de trabajo, el día lunes 24 se presenta a clases la profesora. Y por la tarde envía su prueba COVID donde salió positiva", indicaron.Retiraron que conforme a la Dirección de la escuela, a los docentes no se les obliga a presentarse cuando hay síntomas o sospechas de COVID."A las presidentas de las APFS se nos mostró información que respalda lo antes mencionado. Quedamos a sus órdenes para apoyarlos y seguiremos al pendiente de los pormenores que suceden en nuestra escuela", puntualizaron en el comunicado.Cabe recordar que ayer martes, padres de familia de alumnos que acuden a este plantel dijeron estar preocupados ante la posibilidad de que más niños se contagien de esta enfermedad, luego de la queja que hiciera la profesora, quien finalmente resultó positiva al Coronavirus.