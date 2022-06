Asociación de tenistas impulsa y promueve el deporte, en Córdoba

El presidente de la Asociación de Tenis del Estado de Veracruz (ATEV), Luis Díaz Barriga, afirmó que el talento infantil y juvenil que hay en la entidad puede dejar una buena cosecha de resultados en este año, por ello buscan trabajar con el Ayuntamiento de Córdoba para rescatar este deporte.Destacó que hay pláticas con el gobierno de Juan Martínez Flores para echar a andar las canchas de “Los Huilangos” y para el próximo año ya haya resultados favorables."Ya lo platicamos un poquitocon la administración actual para iniciar con ese semillero y los que vemos que están destacando y tienen las actitudes pues poderlos catapultar a lo más alto", detalló.Díaz Barriga destacó que hay tenistas de todos los niveles que pueden trabajar muy bien, y que no es un deporte elitista aunque eso se piensa, por eso urge poner en marcha espacios públicos para socializar este deporte."Pondríamos un programa en marcha, platicamos con el Ayuntamiento para empezarlo a hacer en los Huilangos y ojalá se remodelen los espacios y que se les de material tenistico a los maestros y la capacitación para que se aterrice".Del 1 al 3 de julio las instalaciones del Club Campestre Cordobés serán sede de la “Copa Campestre de Tenis”.Con 14 categorías, entre varonil y femenil, todas en la modalidad de singles; la bolsa sólo se repartirá en la profesional.En conferencia de prensa encabezada por Martín Becerra González, se informó que la Copa Campestre se jugará en las categorías A mayores, B mayores de 50 y D mayores de 16; B, C y D mayores varonil y femenil; mini tenis bola roja y bola naranja.Además la B, C y D 12 menores y 10 y menores en ambas ramas y la profesional “A” varonil y femenil.Las inscripciones se encuentran abiertas en el Club Campestre Cordobés.Se esperan grandes sorpresas para este fin de semana para todos los que acudan.Después de un periodo de pandemia y cambio de infraestructura en el Club hoy se abren las puertas para los amantes del llamado deporte blanco.