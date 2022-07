Asociación espera que Congreso de la Unión apruebe quitar horario de verano

Asociación pidió que se retire el horario de verano pues afirmaron que afecta al reloj biológico al cambiarlo drásticamente y esto genera trastornos al sistema nervioso.Teódulo Guzmán Crespo, representante de la asociación “Por Un Mundo Mejor”, instó a los diputados del Congreso de la Unión a “que estén con los intereses del pueblo” y que voten para que el horario de verano sea removido y se conserve el horario de invierno, ya que aseguró que no existe un ahorro efectivo de energía.“El Presidente de la República ha enviado esa iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para que se retire de plano el horario de verano, toda vez que ellos ya realizaron los estudios y encuestas adecuadas en las que en términos de salud están diciendo que cuando se cambia el centro de gravedad de la gente ocurren enfermedades nerviosas, digestivas, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, estrés, todo eso”.De igual manera, refirió que esta asociación se proclama a favor de proteger los recursos y energías; “hacemos un llamado a las autoridades y al Presidente de la República para que al término del artículo 27 constitucional se cuiden y protejan los recursos naturales como el agua, que no se monopolice y sirva solamente para enriquecer a empresas transnacionales”.Asimismo, pidió que se protejan recursos como el litio, el uranio y petróleo, pues señaló que Veracruz posee grandes reservas de litio en la zona de Uxpanapa. También pidió la procuración de la energía eléctrica y que ésta beneficie a los mexicanos.Guzmán Crespo resaltó que “Por Un Mundo Mejor” se suma al cuidado y protección de la industria eléctrica, pues buscan que realmente beneficie a los mexicanos, “como dijo el Presidente, que los costos no sean excesivos y que hogares populares de habitaciones de interés social paguen un promedio de 250 pesos por bimestre, no como en casos que se ha disparado”.