Asociación lamenta falta de inclusión para niños con espectro autista en Orizaba

Los padres de familia de niños con espectro autista se dicen muy agotados de que en las escuelas públicas y también privadas no acepten a sus hijos; además, algunas familias han dejado de asistir a eventos sociales debido a que no existe sensibilidad ni comprensión por parte de la gente a personas con esta condición.En entrevista, Marisol Morales Saucedo, presidenta de la Asociación Pequeños Maestros A.C., explicó que hay instituciones educativas que no han querido aceptar a niños, con el pretexto de que no están capacitados los maestros.Añadió que es necesario saber que en el Artículo Tercero de la Constitución, se acentúa que los menores tienen derecho a recibir la educación."Uno de cada 115 niños padece trastorno del espectro autista pero esto no es una enfermedad, es una condición de vida y es un tema en el que se debe de trabajar tanto en la sociedad como para las familias en especial. Muchas familias dejan de asistir a eventos, dejan de ir a eventos sociales, a centros comerciales, debido a que no hay comprensión de esta condición", lamentó.Explicó que las valoraciones de estos infantes son muy costosas, además estos menores requieren de terapias individuales, y personalizadas donde se deben aplicar instrumentos específicos para hacer la valoración. "De la mano en este proceso, también los padres de familia deben de tener acompañamiento".