Asociación Nacional de Universidades es eliminada por nueva ley y ni mete las manos

La nueva Ley General de Educación Superior “borró” a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), alertó el exrector de la Universidad Veracruzana, Víctor Arredondo Álvarez.



“Hay que checar un dato que es fundamental: en la Ley General de Educación Superior borraron a la ANUIES. ¡La ANUIES no existe! Y ese es un elemento crucial para el equilibrio”, expresó en entrevista con el director general de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés, por TeleClic.tv.



Dicha Ley, compuesta de 77 artículos y 21 transitorios, la aprobó el Congreso de la Unión el 9 de marzo y la publicó el Ejecutivo por decreto de 20 de abril de 2021, reemplaza a la extinta Ley para la Coordinación de la Educación Superior.



Aunque la nueva Ley plantea una concurrencia de la cobertura universal de educación y respeta la autonomía universitaria, no aborda una mutua asociación entre las escuelas o universidades superiores.



En cambio, en el artículo 54 delega a la parte gubernamental el “fomento” a la colaboración entre instituciones.



“La ANUIES ha sido crucial desde 1950, se creó por acuerdo de las universidades autonómas y desde luego con el liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la AUNIES conglomera y representa a todas las instituciones del país”.



“Por lo que sin la ANUIES, cada universidad pelearía sola frente a los Gobiernos Estatales o Federales y esto no conviene a la historia de la educación superior de México. Necesitamos una ANUIES fuerte que sepa conciliar representando el interés de las universidades y dar reconocimiento los lineamientos federales en materia de educación”, dijo.



Ironizó que la ANUIES haya felicitado la promulgación de la Ley de abril de 2021 aunque la “borren” y la quiten del escenario, por lo tanto, reprochó a título personal que la Asociación no cumple con su función de aporte a la educación superior y la sociedad.



Arredondo Álvarez criticó que la ANUIES no aporte y no coadyuve en el desarrollo de las universidades, aún con los ataques y las descalificaciones contra las instituciones.



Recordó la defensa de la ANUIES, en la persona del secretario ejecutivo Rafael Velasco, a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), objeto de ataques del gobernador sinaloense Antonio Toledo Corro en la década de los ochenta.



“Y estuvo la ANUIES, convenció a las autoridades que era una circunstancia negativa y adversa para el Estado y el país".



Añadió que por lo anterior urgió a "poner en orden" a la ANUIES y considerar su papel como defensora de la educación superior.