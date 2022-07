Asociación Orizaba Propone no deja de apoyar a niños con cáncer

Aunque la feria Expori sigue sin realizarse desde que inició la pandemia, el programa de Niños con Cáncer no se ha quedado desprotegido, pues cuentan con los ingresos que les deja el tren “Chipi Chipi” que todos los días realiza recorridos turísticos por la ciudad, indicó el presidente de la Asociación Orizaba Propone AC (AOPAC), Hugo Chahín Maluly.Señaló que esos ingresos les permiten apoyar la adquisición de medicamentos para los 57 menores que están en el programa, así como otorgarles viáticos, los estudios que requieren y despensas, como siempre lo han hecho.Agregó que incluso se cuenta con el apoyo de ciudadanos, que de repente llegan y les dejan sus tapitas de plástico, lo cual también es una ayuda.Mencionó que al quedarse sin el recinto ferial tendrán que ver qué pasa con Expori, pero al momento no hay planes para hacer una edición más de la feria.Chahín Maluly puntualizó que de los 57 menores que se atienden actualmente hay “unos en activo, otros en revisión y en otros se van complicando, por lo que tenemos uno en Querétaro y otro en México, y si los tenemos que mandar a Francia y si es que los va a curar, pues lo llevamos".Detalló que la entrega de medicamentos en el Hospital Regional de Río Blanco se encuentra en un 75 a 80 por ciento, por lo que el gobierno no está cumpliendo totalmente en darles el tratamiento, pero ahí es donde los apoya AOPAC.