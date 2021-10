Asociación pide a Fiscalía un trato adecuado para víctimas de violencia

Un llamado a las autoridades de la Fiscalía para que se dé la atención adecuada a las víctimas de violencia, hizo la directora estatal de la Unión Internacional de los Derechos de Todos, Rubicela Romero Andrade, ya que mencionó que le ha tocado ver de cerca cómo no siempre el trato es el adecuado.Explicó que recientemente recibió a una joven mujer que fue agredida por su pareja y al acudir a que interpusiera la denuncia, el médico legista le dijo que no tenía nada.Agregó que de inmediato se comunicó con autoridades para hacerles saber que no se estaba dando la atención adecuada a esta persona y sólo así le pidieron que se fuera hacer una radiografía.Comentó que de inmediato se le llevó a la joven y en la radiografía se vio que tenía el tabique nasal desviado por la agresión de que fue objeto.Mencionó que en ese caso, la afectada recibió la atención porque intervino la asociación pero hay gente que acude sola y que no tiene ni para tomarse una radiografía.Agregó que, como asociación, ellos apoyan a las personas y les dan el acompañamiento para interponer una denuncia, por lo que invitó a quienes se vean en esa necesidad o requieran apoyo en materia de vialidad u otro tipo a que se acerquen a las oficinas de la Unión, que se encuentran cerca de donde está la delegación de Tránsito en Mendoza o bien los contacten a través de las redes sociales.