No "reservar" plurinominales para los dirigentes y definir candidaturas por medio de asambleas, plantea la asociación Podemos en caso de concretar su registro como partido político estatal.



Al respecto, Francisco Garrido Sánchez, promotor de la agrupación política, explicó que Podemos finalizó la primera fase de los requisitos con 23 asambleas de 20 impuestas por ley y 25 mil afiliados.



"Logramos cubrir el Estado de Veracruz de norte a sur, entre las asambleas y los ejercicios de afiliación en las diversas regiones. Si los veracruzanos no quisieran nuevos partidos políticos no estaríamos en la condición de presentarnos como proyecto político para Veracruz", manifestó.



Dijo que en 2021, en caso de obtener el registro, Podemos lanzará 212 convocatorias públicas en las cabeceras municipales y 30 distritales, para que los ciudadanos determinen quién debe ser candidato o candidata.



"El método de selección es presentar los requisitos de hombres y mujeres y en los comités municipales determinen quién va a ser candidato o candidata", explicó.



Apuntó que esta agrupación no cerrará las puertas a nadie y que en el caso de las candidaturas a diputaciones por la representación proporcional, garantizó que nadie de la estructura del partido ocupará una posición.