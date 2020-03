Asociación que apoya a niños con cáncer pospone evento por coronavirus, en Orizaba

La Asociación Orizaba Propone A. C. (AOPAC) que es la que apoya el Programa de Niños con Cáncer, informó que por la pandemia de coronavirus, el evento que tenía programado para realizarse el día 25 de abril en el Coliseo La Concordia y que era de la Lucha Libre Triple AAA quedó suspendido hasta el próximo domingo 21 de Junio en el mismo lugar y hora.



Por medio de un comunicado, se destacó que la lucha libre es un espectáculo de diversión familiar, pero no se tiene la certeza en cuanto al desarrollo del COVID-19 en nuestro país en las próximas semanas, por lo que se decidió la reprogramación.



“Hasta el momento no existe alerta sanitaria en México y menos en el Estado de Veracruz que nos obligue a suspender acontecimientos de alta concentración social. Sin embargo, tomamos esta decisión, ya que en cualquiera de nuestros eventos anteponemos el bienestar de nuestros asistentes y buscamos las mejores condiciones para el desarrollo de los mismos”.



De igual forma se enfatizó que en AOPAC se lucha por la salud y por lo tanto no se pretende exponer a todas aquellas personas que apoyan esta noble labor que se hace con los niños con cáncer, a través de pagar su boleto para ver la función, pero que también es un dinero que ayuda a que los infantes sigan recibiendo su tratamiento.



“Agradecemos a nuestros patrocinadores y a los luchadores que han apoyado este evento, cuyo objetivo es recaudar fondos para tratamientos de niños con cáncer, y también su solidaridad en el tema del cambio de fecha”.



Y también se deja en claro que lamentan las molestias que pueda ocasionar este cambio y se notifica que los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, pero aquellos que deseen su reembolso deberán asistir a las oficinas de EXPORI a partir del martes 17 de marzo y hasta el día 30 del mismo mes, en horario de: 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, además que es indispensable traer el boleto comprado para poder realizar el reembolso.