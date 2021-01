Asociación repartirá rosca monumental de 300 metros en colonias de Xalapa

Integrantes de la asociación Xanté Turismo, Cultura y Sociedad, presentaron la monumental Rosca de Reyes, la cual, será entregada en algunas Congregaciones y Colonias vulnerables de Xalapa.



A comparación de años anteriores, la cuarta edición no buscó romper el récord, si no, continuar con la tradición y el objetivo de llevar a los que menos tienen.



De acuerdo con Ulises Gómez, presidente de dicha asociación, en esta ocasión la pandemia COVID-19 provocó que muchos empresarios y organizaciones no participaran de manera presencial y económica.



"En esta ocasión se hizo la rosca especial de 300 metros. Nuestro récord de 2020 fueron 520 metros. En esta ocasión por la situación de la pandemia, pues muchos no pudieron participar ni apoyarnos de manera económica o con insumos".



Aunque en esta ocasión no se llevó a cabo en el parque Benito Juárez ni con la asistencia de decenas de familias, continuar con la tradición, fue un hecho que no dejaron pasar en un hotel del centro de la Capital del Estado.



"Vamos a visitar a Congregaciones vulnerables y colonias, y nos vamos a Actopan, ahí nos pidieron apoyo. Estamos en coordinación con una asociación civil que se encarga de recolectar juguetes. Ellos llevan juguetes y nosotros la rosca. A partir de mañana a las 15:00 horas comenzaremos a caminar para repartir la rosca", comentó.