Aspirante a alcaldía de Chalma detenido no es militante de Unidad Ciudadana, aclaran

El Secretario General del Partido Unidad Ciudadana (UC), Francisco Hernández Toriz, aclaró que, Rudy N., quien aspiraba a la alcaldía de Chalma y fue detenido este jueves, no es militante activo del instituto político que representa.



Y es que, el aspirante a la presidencia municipal de Chalma, se encuentra entre los detenidos como presunto involucrado en el crimen de líder de la Coparmex en San Luis Potosí.



Cabe mencionar que de acuerdo con la modificación de los plazos del proceso electoral 2020-2021 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), todos los partidos políticos de Veracruz, entre ellos Unidad Ciudadana, están llevando a cabo, desde el 17 de enero y hasta al 28 de marzo del presente año, la realización de los procesos internos para la selección de candidatos, por lo que, el partido aún no tiene definidas sus candidaturas y en su momento, se llevará a cabo el registro oficial ante las instancias electorales correspondientes.



Sobre el hecho en específico, Francisco Hernández, definió que en UC son respetuosos del derecho a la presunción de inocencia, pero en caso de que exista una posible responsabilidad, Rudy “N” no podría participar en la elección interna.



“En Unidad Ciudadana no permitimos ningún acto fuera de la Ley, por lo tanto, y de acuerdo con nuestros estatutos, quedaría descalificado del proceso interno de selección de candidatos si un juez lo vincula a proceso”, asentó el líder partidista.



De igual modo, recordó que el derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario y haya una sentencia condenatoria o absolutoria.



Por tanto, exhortó a las autoridades correspondientes a que den prontitud al esclarecimiento de estos hechos.



A decir del Secretario General, el partido promueve la participación ciudadana y el respeto de los derechos universales de las personas, contribuyendo en el fortalecimiento de la democracia participativa que respeta la voz y voto de la ciudadanía.



De igual modo, dijo que los partidos políticos son entidades de interés público que actúan de buena fe, “y son los aspirantes a candidatos a distintos cargos de elección popular, quienes aportan la documentación en donde conste que cumplan con los requisitos de elegibilidad de acuerdo con la Ley Electoral”.



Para finalizar, Hernández Toriz dejó en claro que en el instituto político condenan el asesinato del presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo, y se unen a la profunda pena que embarga a su familia, amistades y el sector empresarial.