Aspirante a candidatura independiente por Alcaldía de Córdoba consigue firmas

Con un total de 7 mil firmas, Mauricio Iván Aguirre Marín, aspirante a la Presidencia Municipal de Córdoba por la vía independiente dio a conocer que logró la meta y rebasó lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ahora espera le entreguen constancia que lo acredite como candidato.



Explicó que hoy domingo cierra la prórroga que el Tribunal Electoral del Estado otorgó a los integrantes y él hasta el momento lleva más de 7 mil firmas,de las cuales 6 mil 300 están ya validadas, lo que le acredita ahora como candidato a la presidencia de la ciudad por vía independiente



Reconoció que no fue un trabajo sencillo, pues la desconfianza de la gente hace que no sea tan fácil recabar las firmas, aún más cuando se les pide foto de ellos y de la credencial para cotejar que no estén afiliados a partidos políticos existentes, pues esto le restaría puntos al aspirante.



Cabe mencionar que además de Aguirre Marín, otros 3 aspirantes independientes que se registraron y lograron acreditarse gracias a la entrega completa de documentación, tal es el caso de Armando Ramírez Hernández y César Solís Nieves, mientras que Luna Linares Torrecilla Guzmán no pudo avanzar más al no cumplir con algunos requisitos.