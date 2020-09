Aspirante a dirigencia estatal de MORENA pide a adversarios unidad y madurez

Ante la disputa por la dirigencia estatal y nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el aspirante a la dirigencia en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, hizo el llamado a dejar a un lado las diferencias y actuar con madurez política para enfrentar a los adversarios de la 4T.



Durante entrevista, expresó que se debe iniciar con el trabajo de unidad, ya que la organización es el único camino para llegar a un buen resultado, esto, sin importar quien esté al frente.



"Luego vemos a compañeros en el a ver quién gana, porque no es una persona, es MORENA, es un proyecto, es la cuarta transformación y tenemos que defenderla a capa y espada".



Por ello pidió actuar con madurez política, para que los simpatizantes y la ciudadanía vean un movimiento de unidad y un equipo que no se va a debilitar con las diferencias internas.



Enfatizó que en las giras que ha realizado por diversos municipios pide a sus compañeros militantes que sin importar quién llegue a la dirigencia del partido a nivel estatal, se debe trabajar en equipo para el proyecto de la 4T.



“Si llega otro compañero de los que aspiran a la presidencia del partido, lo que yo voy a pedirles y lo que yo voy hacer es sumarme al equipo de trabajo de él o de ella porque somos un partido y estamos en un proyecto”, sostuvo.



También dejó en claro que no ambiciona ninguna puesto o cargo y por ello hace el llamado a mantener la unidad por encima de cualquier diferencia, “aquí andamos porque tenemos la camiseta bien puesta” subrayó.



Para finalizar y sobre el método de elección de su partido, mencionó que esperan a que se resuelva el proceso nacional y posteriormente solicitar el mismo procedimiento para el estado de Veracruz y que sea mediante encuesta que se elija al dirigente.



Cabe recordar que Esteban Ramírez ha iniciado gira por diversos municipios del Estado, donde sostiene reuniones de trabajo con la militancia, acompañado de los integrantes del Comité Estatal de Morena: Carol Esbeide Conde Martínez, Secretaria de Cultura; Yair Ademar Domínguez Secretario de Organización, y el Secretario de Jóvenes, Ángel Echevarría.