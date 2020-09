Aspirante a dirigir MORENA afirma que sometería a Cuitláhuac a revocación de mandato

Durante su visita a Xalapa, el aspirante a la Dirigencia Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alejandro Rojas Díaz Durán, dijo que de ser el próximo dirigente, regresará a Veracruz para recabar firmas y someter a revocación de mandato al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



"El año que entra, ya siendo presidente nacional de Morena, para que no nos estorbe, le voy a pedir al pueblo de Veracruz que me ayude después de la elección del 2021 para no contaminar, que recabemos las firmas necesarias para que en el 2022, el gobernador Cuitláhuac García se someta a revocación de mandato el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador".



Esto, tras la aprobación en lo general y en lo particular del dictamen que reforma y adiciona la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato.



"Aquí en Veracruz, el pueblo pone y el pueblo quita, esa es la única manera de ayudarle al Presidente López Obrador. Yo, como Presidente de MORENA, seré el principal vigilante de que los gobiernos de MORENA no se echen a perder ni se desvíen, los voy a traer cortitos".



“Si se recaban las firmas después del 2021, vamos a meter la solicitud para que el gobernador de Veracruz sea sometido a revocación de mandato y que en verdad él, lo exhorto, a que el mismo lo diga, siguiendo el ejemplo del Presidente”, dijo.



Referente a los Presidentes Municipales que no estén a la altura, señaló que buscará la manera de que no se reelijan.



"Solamente podrán reelegirse aquellos presidentes municipales, diputados locales, diputados federales que obtengan arriba del 50 por ciento de las preferencias electorales en las encuestas. No voy a poner en riesgo la gobernabilidad ni la continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Porque si van a reelegirse quiénes no garantizan un triunfo, nos van a hundir con ellos".



Dentro de sus propuestas, dio a conocer que al ganar las elecciones internas, abrirá casas de atención ciudadana y gestión popular en cada municipio del Estado y del país; una central digital para que los ciudadanos, accedan a diversas atenciones, trámites y asesorías y por último, garantizar las candidaturas en el 2021.



"Tenemos que repetir la hazaña del 2018 pero ahora con la diferencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta, no ganamos solitos. Todos tenemos el cargo prestado porque no ganamos solitos".



Criticó que la preferencia de la gente coloque al mandatario federal en un 60 por ciento y al partido Morena en un 30, pues consideró que los morenistas se encerraron y nunca regresaron a las calles.



"¿Por qué nos dobla de preferencia el Presidente? Pues porque Morena se encerró a piedra y lodo y no regresó a las calles, a los pueblos y a los ejidos", concluyó.